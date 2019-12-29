Смотрим пальцами: в Одессе у Оперного театра и Воронцовского дворца появились миниатюрные близнецы

Проект «Одесса с закрытыми глазами: выдающиеся архитектурные достопримечательности города на ощупь» пополнился еще двумя скульптурами.

Здания Оперного театра и Воронцовского дворца получили своих братьев-близнецов, созданных для людей с проблемами зрения. Эти достопримечательности теперь можно изучить пальцами — во всех деталях.

Кстати, проект интересен и людям, у которых со зрением нет никаких проблем: многие детали ведь попросту не увидишь, а теперь такая возможность есть. Опять же, есть возможность увидеть их «сверху».

Обе новые скульптуры-копии установлены неподалеку от самих исторических зданий. Напомним, кстати, что Воронцовский дворец по-прежнему на ремонте, и его уменьшенная копия — как нельзя кстати.

Этот проект, как уже рассказывала «Одесская жизнь», реализуется в рамках Общественного бюджета города Одессы. Таким образом, всего в Одессе уже установлено шесть подобных тактильных скульптур Одессы. Ранее были установлены мини-копии здания Биржи (мэрия), Археологического музея, Английского клуба, Колоннады (Бельведера).

Здание Биржи, которое было установлено первым, практически сразу подверглось нападению вандалов — скульптуры Дня и Ночи на них лишились «голов».

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!