Інститут Військово-морських сил і відділення військової підготовки Професійного коледжу морського транспорту, які підпорядковуються Міністерству оборони, реорганізують у самостійну Військово-морську академію. Про це повідомляє Думская, посилаючись на свої джерела в навчальних закладах.

На базі академії буде створено Військово-морський коледж для підготовки осіб старшинського складу. Крім коледжу, до складу академії увійдуть Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного та Водолазна школа ВМС, яка отримає назву «Центр водолазної підготовки та виживання на морі».

«Необхідність у створенні Військово-морської академії назріла вже давно, а після початку повномасштабної війни стало зрозуміло, що без спеціалізованого морського вишу готувати фахівців для захисту країни з морського напрямку неможливо, – прокоментували документ в інституті. – Новий статус дасть нам нові можливості, ресурси та потенціал».

Також одеський Національний університет «Одеська морська академія» об’єднають з Одеським національним морським університетом. Об’єднаний виш готуватиме як кадри для торговельного і технічного флоту.