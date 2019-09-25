Без десяти лет двести: Одесская «научка» отмечает юбилей

«Научка», «публичка», «горьковка» — так сегодня называют одесситы Одесскую национальную научную библиотеку (ОННБ).

Старейшее здание на Пастера, вход в которое, как рассказывала «Одесская жизнь», теперь украшает Памятник читателю-книголюбу Михаила Ревы, сегодня наполнено праздником: библиотека отмечает 190-летний юбилей.

Для любителей темы «все начиналось в Одессе», сразу сообщу: это была первая в Украине публичная библиотека и вторая в Российской империи после Императорской в Санкт-Петербурге. 13 (25) сентября 1829 по представлению графа Воронцова император Николай I издал указ, который позволил начать в Одессе обустройство городской публичной библиотеки.

…Торжества, поздравления, подарки, атмосфера тепла, уюта. А еще — особой гордости: пройдя сквозь эпохи, ОННБ сегодня — одна из ведущих библиотек страны с мировым признанием.

Более чем пятимиллионный фонд библиотеки, содержащий около 200 000 редких и ценных изданий, старопечатных книг, гравюр, рукописей, является сегодня истинно национальным культурным достоянием.

Кстати, в честь юбилея многие раритетные издания может свободно увидеть каждый желающий: книжно-иллюстративная мега-выставка «Формула успеха» расположилась в главном зале библиотеки на первом этаже.

Подходишь, смотришь на дату издания и сердце замирает: надо же, сохранились до наших дней…

В библиотеке — праздник, который продлится несколько дней. Это и Международная научно-практическая конференция «Библиотека как составляющая культурного, научного и национального развития государства», и презентация проекта «Сокровища Украины: цифровая коллекция книжных памятников в фонде Одесской национальной научной библиотеки», и региональный конкурс на лучшее методическое и библиографическое издание.

А еще — открытые двери для книгочеев, людей, навсегда влюбленных не только в книгу, но и в это старейшее здание города. Кстати, по этому историческому помещению, которое строилось именно как библиотека, можно будет и пройтись, и узнать его историю: в ОННБ проводятся экскурсии для посетителей. По случаю юбилея экскурсионная программа существенно обновлена.

А теперь — несколько любопытных фактов из истории нашей Одесской «научки».

В феврале 1829 редактор газеты «Одесский вестник» действительный статский советник (и градоначальник Одессы в 1831-1837 гг) Алексей Ираклиевич Левшин подал генерал-губернатору Воронцову докладную записку: «позвольте употребить составленный газетой капитал в сумме 15 тысяч рублей на покупку книг, кои составят основание здешней городской библиотеки».

Сначала для библиотеки были выделены комнаты в доме городских присутствующих мест на Приморском бульваре.

Граф Воронцов принес в дар библиотеке «собрания дорогих по редкостью произведений». Это были 600 томов французских классиков в роскошном издании.

По распоряжению одесского городского головы А. Левшина Библиотека начинает получать обязательный бесплатный экземпляр каждого одесского издания.

Поскольку фонды росли, приходилось несколько раз менять помещения. В 1883 году для Библиотеки и музея Общества истории и древностей было построено (в основном, на средства городского головы Григория Маразли) отдельное здание (в настоящее время оно принадлежит Археологическому музею).

В 1907 году библиотека еще раз отпраздновала новоселье — переехала в специально построенное для нее здание (сегодняшнее) — один из лучших образцов библиотечной архитектуры в стране (архитектор Ф. П. Нестурх).

1883 — в Библиотеку на службу была принята первая женщина — Мальвина Пфейфер, она проработала в библиотеке до 1906 г.

1931 — Библиотеку переименовали в Одесскую государственную научную библиотеку.

1941-1944 — ценная часть фонда Библиотеки находилась в эвакуации, в Ташкенте.

2000 — Библиотека провела первую Всеукраинскую выставку-форум «Украинская книга на Одесщине», которая стала ежегодной.

2009 — Указом Президента Украины Библиотека получила статус национального учреждения.

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