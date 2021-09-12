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Старейшая одесская библиотека пополнилась «живыми» видами шедевров нашей архитектуры

Старейшая одесская библиотека пополнилась «живыми» видами шедевров нашей архитектуры

Оперный театр, памятник Дюку, здание Археологического музея… Эти и другие шедевры одесской архитектуры предстают перед нами на 3D-открытках.

Здания  кажутся живыми, к ним хочется прикоснуться. Я уже не говорю о том, что ими трудно вдоволь налюбоваться, так они хороши, с такой любовью созданы.

макеты памятников архитектуры Одессы макеты памятников архитектуры Одессы

Как сообщают в Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ), фонды этой старейшей сокровищницы пополнились целой коллекцией открыток с известными шедеврами архитектуры нашего города. Конечно, сами дорогим из них стала для коллектива 3D-открытка со старейшим зданием самой библиотеки.

Теперь эта коллекция, этот «крутейший подарок», сделанный публичной библиотеке Одессы Станиславом и Татьяной Богатыми (TravelPopup), станет доступной и для посетителей ОННБ.

макеты памятников архитектуры Одессы макеты памятников архитектуры Одессы

Также “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесской научной библиотеке оцифровали издания XVI-XX века: теперь каждый может их пересмотреть.

Ранее мы рассказавали о том, что Одесская национальная Ордена Дружбы народов научная библиотека им. М.Горького переименована в Одесскую национальную научную библиотеку.

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Фото с Facebook-страницы ОННБ

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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