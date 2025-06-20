Ключевые моменты:

Российские дроны были замечены над Чёрным морем в направлении Одессы после полуночи.

Воздушная тревога была объявлена около 01:06.

Глава Одесской ОВА призвал жителей срочно спуститься в укрытия.

Горожане слышали серию взрывов — вероятно, сработала система ПВО.

Ночная тревога: над Одессой снова работает ПВО

В ночь на субботу, 21 июня, российские войска вновь атаковали Украину дронами-камикадзе. Уже вторые сутки подряд Россия наносит удары по Одессе.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, воздушная тревога в области была объявлена в 01:06. Воздушные силы сообщили, что вражеские беспилотники движутся из акватории Чёрного моря в сторону Одессы.

«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!» — предупредил мер Одессы Геннадий Труханов в сети.

В социальных сетях одесситы начали сообщать о взрывах в разных районах города. Звук был громкий — похожий на работу ПВО. Официальной информации о последствиях на момент публикации не поступало.

Жителей Одессы просят не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения об «отбое».

ОБНОВЛЕНО

В 01:50 в местных пабликах появились сообщения свидетелей о пожаре в городе и взрывах на земле.

ОБНОВЛЕНО

В 2:17 прозвучал отбой тревоги. По информации из социальных сетей, в городе есть несколько прилетов и пожаров. Официальных комментариев о разрушениях и пострадавших пока не было.

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