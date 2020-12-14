На одесской Молдаванке хотят «убить» старинный дом ради очередной высотки

В Одессе на Молдаванке строительная компания «Будова» намерена построить две секции новостроя на месте «заброшки» – старинного дома Михайловской церкви конца XIX века.

Как сообщает Телеграм-канал «ЧесноК», речь идет о двухэтажном доме на Михайловской площади, 16. Здание было построено в 1881 году. В начале прошлого века здесь проживали священник Михайловской церкви и церковные служители – диакон и два псаломщика.

В 2016 году мэрия передала в аренду на пять лет земельный участок площадью 0,742 га фирме «Михайловский маеток» депутата Одесского облсовета Вадима Теплицкого. Однако в 2018 году он продал компанию вместе с арендованной землей и пакетом документов на снос и застройку. Новыми владельцами фирмы стали Дмитрий Димарский и Сергей Левченко из компании «Будова».

Первоначально на этом месте планировалось построить 9-этажный офисный центр, но после застройщик передумал, и сейчас хочет возвести 24-этажный ЖК «M.Park» с встроенными помещениями общественного назначения и подземным паркингом. Недавно «Будова» оформила документацию на проведение подготовительных работ на объекте.

Отметим, что квартиры в непостроенном жилкомплексе уже активно продаются – средняя цена составляет около 700 долларов за квадратный метр жилья.

Сдать объект компания планирует к концу 2024 года.

Напомним, в субботу, 12 декабря, одесситы собрались на митинг, протестуя против сноса исторического здания типографии Фесенко и находящегося рядом с ним здания бывшего театра Ришелье на улице Ришельевской.

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Фото: ЧесноК