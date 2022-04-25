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Одесский трамвай №13 все еще не ходит

Одесский трамвай №13 все еще не ходит

Сегодня, в понедельник, 25 апреля 2022 года, в Одессе временно не ходит трамвай №13, следующий от микрорайона Школьного до Старосенной площади.
Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».

Отметим, что маршрут трамвая №13 проходит мимо жилкомплекса «Тирас», пострадавшего в результате ракетного обстрела в субботу, 23 апреля.

Накануне заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Виталий Цуркан заявил, что трамвайную полосу возле частично обрушившегося дома коммунальщики смогут освободить для проезда к концу сегодняшнего дня, и движение трамваев на данном участке возобновится.

Всего, по данным мэрии, 25 апреля на всех маршрутах в Одессе работает 86 единиц общественного электротранспорта, а именно 46 трамваев и 40 троллейбусов.

Время работы электротранспорта – с 5:30 до 21:00 часов.

Ранее сообщалось, что к вечеру 24 апреля спасатели закончили разбор завалов в ЖК «Тирас». Теперь в здании проведут экспертизу, чтобы определить, возможно ли отремонтировать дом.

Фото: traffic.od.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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