На улице Паустовского фура снесла с рельсов трамвай

Вечером 16 мая грузовик с прицепом ударил вбок трамвай, пересекавший улицу Паустовского. В результате тот сошел с рельсов.

О дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации среди людей пострадавших нет, а вот трамвай получил серьезные повреждения. Помимо корпуса пострадала ходовая тележка – одна из самых важных и дорогостоящих частей трамвая.

Кроме того, из-за аварии на несколько часов остался без трамвайного сообщения поселок Котовского – самый крупный микрорайон Одессы.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, что уже несколько недель в Одессе не ходит трамвай номер 13. Причиной стала ракетная атака рашистов.

Фото из телеграм-канала «Новости Одессы»