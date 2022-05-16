На улице Паустовского фура снесла с рельсов трамвай

Вечером 16 мая грузовик с прицепом ударил вбок трамвай, пересекавший улицу Паустовского. В результате тот сошел с рельсов.
О дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта сообщили очевидцы в социальных сетях.
По предварительной информации среди людей пострадавших нет, а вот трамвай получил серьезные повреждения. Помимо корпуса пострадала ходовая тележка – одна из самых важных и дорогостоящих частей трамвая.
Кроме того, из-за аварии на несколько часов остался без трамвайного сообщения поселок Котовского – самый крупный микрорайон Одессы.
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о том, что уже несколько недель в Одессе не ходит трамвай номер 13. Причиной стала ракетная атака рашистов.
Фото из телеграм-канала «Новости Одессы»