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В Одессе снова снежит: спецтехника вышла на улицы города (видео)

В Одессе снова снежит: спецтехника вышла на улицы города (видео)

Сегодня, 7 декабря, после обеда начался снег на юге Одесской области, который впоследствии дошел до Одессы. Коммунальщики на этот раз действуют на опережение погоды и уже расчищают улицы города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В сообщении говорится, что из-за ухудшения погоды вышла техника для посыпания магистральных улиц. Так как в ночные часы осадки усилятся, а температура опустится до нуля градусов.

А в Службе восстановления и развития инфраструктуры Одесской области сообщили, что подрядные организации уже работают на автомобильных дорогах области и обрабатывают их противогололедными материалами.

Кроме того, в Службе сообщили, что такие погодные условия будут сохраняться до утра. Проезд автотранспорта пока не ограничивается.

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А в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что завтра, 8 декабря, в Одесской области ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Также в Патрульной полиции Одесской области обратились к водителям быть внимательными и аккуратными на дорогах Одессы и области.

О состоянии проезда автомобильными дорогами общего пользования государственного значения обращайтесь на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80, —

сообщили в Службе обновления и развития инфраструктуры Одесской области.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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