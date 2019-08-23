В Одессе сняли вывеску с отеля задержанного после пожара бизнесмена

Ее демонтировали по решению горуправления рекламы. Информация появилась на официальном сайте города.
“Токио Стар”, в котором во время пожара погибли люди, – не единственная гостиница арестованного предпринимателя Вадима Черного. Ему также принадлежит отель “Зирка”, что на улице Успенской.
С ее фасада на днях исчезла вывеска. Это становится понятно из фотоотчета мэрии работ по демонтажу. Судя по всему, в горсовете посчитали, что вывеска на “Зирке” была размещена с нарушениями.
В целом, согласно данным управления рекламы, в городе за последнее время демонтировали 78 таких конструкций.
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Фото: omr.gov.ua
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