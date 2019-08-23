Пострадавших в “Токио Стар” на две недели поселят в хостеле

После пожара в одесской гостинице почти все потерпевшие разъехались по домам.

Пока, по данным гордепартамента маркетинга и международных связей, в городе остается четверо постояльцев. Все они планировали еще какое-то время пожить в Одессе.

Об этом рассказали во время брифинга в горсовете.

Как мы уже писали, поначалу потерпевших поселили в спортивном лицее “Олимпиец”, что на ул. Дача Ковалевского. Однако вскоре интернат начнут готовить к приезду учащихся.

В связи с этим в мэрии приняли решение переселить людей в хостел на улице Канатной. Там всем погорельцы смогут пожить две недели бесплатно.

Напомним, пожар в отеле “Токио Стар” произошел в ночь на 17 августа и унес жизни 9 человек. 18 человек пострадали.

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Фото: unian.net