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В Одесской области из-за обстрелов приостановлена работа пограничного пункта пропуска

В Одесской области из-за обстрелов приостановлена работа пограничного пункта пропуска

В результате ночной атаки по Одесской области не работает пункт пропуска Орловка — Исакча между Украиной и Румынией. Транспорт пускают в объезд.

Как сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, во время ночной атаки по Одесской области был «очень серьезный риск» для пассажиров автобуса, который готовился пересечь границу. 

«Атака была направлена снова на припортовую и пограничную инфраструктуру и Подунавья. Повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска», — сказала Гуменюк.

В пункте пропуска осуществляют стабилизационные мероприятия, пропускные операции приостановлены. Автотранспорт временно переориентирован через ближайшие пункты пропуска, сообщили в силах обороны юга Украины.

Напомним, из-за атаки беспилотников 26 сентября разрушены зернохранилища, повреждены админздания и грузовые автомобили частных перевозчиков. Шесть автомобилей сгорели дотла.

Сгоревшие фуры находились в зоне ожидания на паромном пункте пропуска Орловка-Исакча во время прилета.

Сейчас на месте событий прокуроры и следователи документируют очередное военное преступление россии.

обстрел Одесщины 26 сентября
обстрел Одесщины 26 сентября
обстрел Одесщины 26 сентября
обстрел Одесщины 26 сентября
обстрел Одесщины 26 сентября
обстрел Одесщины 26 сентября
обстрел Одесщины 26 сентября

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Редакция ПРОФИЛЬ

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