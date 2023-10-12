Целью оккупантов стали жилые дома: ужасные последствия ночных прилетов

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеской атаки.

Во время пожара получила ожоги 88- летняя женщина. В настоящее время она находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Разрушения также подверглись производственным и складским помещениям, отметили в Одесской областной прокуратуре. Устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах происшествия работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

После выхода из зернового соглашения рашисты атакуют Одесскую область ударными беспилотными БПЛА почти каждый день. К счастью, ПВО защитников города успешно им противодействует.

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