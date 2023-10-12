Целью оккупантов стали жилые дома: ужасные последствия ночных прилетов

Во время ночной атаки 12 октября враг в очередной раз целил в припортовую и гражданскую инфраструктуру Одесщины. Разрушены зерновые ангары, жилые дома, ранена женщина – начато расследование.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеской атаки.
Во время пожара получила ожоги 88- летняя женщина. В настоящее время она находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь.
Разрушения также подверглись производственным и складским помещениям, отметили в Одесской областной прокуратуре. Устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах происшествия работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
После выхода из зернового соглашения рашисты атакуют Одесскую область ударными беспилотными БПЛА почти каждый день. К счастью, ПВО защитников города успешно им противодействует.
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