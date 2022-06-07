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В Одессе слышна стрельба и взрывы – стоит ли волноваться? (видео)

В Одессе слышна стрельба и взрывы – стоит ли волноваться? (видео)

В последние дни в соцсетях появляется много сообщений о стрельбе и взрывах в разных районах как Одессы, так и Одесской области. Что происходит? Ответ на этот вопрос дал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

В своем вечернем видеообращении Марченко попросил жителей региона не волноваться: звуки стрельбы и взрывы – не что иное как учения, которые регулярно проводят наши военнослужащие.

По данным ОВА, сегодня в Одессе и области было спокойно – вражеских обстрелов не было (хотя сигналы воздушной тревоги все же звучали).

Кроме того, Марченко рассказал о встрече с государственным министром ФРГ по вопросам культуры и СМИ, в ходе которой оговорил вопросы помощи Германии в реставрации наших памятников архитектуры, в частности, Одесской филармонии и Одесской научной библиотеки.

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Фото: скриншот с видео Одесской ОВА

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