Военный эксперт назвал главную угрозу для Одессы со стороны россии

В настоящее время городу реально угрожают только ракетные удары, вероятности сухопутного прорыва и морского десанта крайне малы.

О степени существующих для Одессы военных угроз рассказал в эфире телеканала «Украина 24» военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, на сегодняшний день для Одессы, кроме дистанционных ракетных ударов, угрозы от российских оккупантов нет.

Что касается возможности сухопутного прорыва, то она маловероятна. Вооруженные силы Украины крепко держат россиян в районе Херсонской и николаевской областей. Нет никаких тенденций для продвижения противника. Поэтому сейчас и речи не идет о сухопутном прорыве не то что на Одессу, но даже на Николаев, считает эксперт.

Относительно возможности вражеской десантной операции на одесское побережье, военный эксперт сказал следующее:

«Уже с момента начала разговоров о передаче Украине противоракетных комплексов «Гарпун» эскадра черноморкого флота даже не входит в зону поражения этих ракет, несмотря на то, есть они уже или нет. Они держатся очень дистанцированно от вероятной зоны поражения».