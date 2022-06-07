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Одессу посетила министр из Германии: она поддержит принятие города в список ЮНЕСКО

Одессу посетила министр из Германии: она поддержит принятие города в список ЮНЕСКО

Правительство Германии поддержит одесскую городскую власть в вопросе принятия Одессы в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом заявила уполномоченная по культуре и медиа Федерального Правительства Федеративной Республики Германия г-жа Клаудиа Рот во время встречи с городским головой Геннадием Трухановым в одесской мэрии.

По словам г-жи Рот, война, которая ведётся сегодня на территории Украины — это также война против культуры и надо сделать все возможное, чтобы сохранить идентичность и самобытность Украины и Одессы.

«Мы будем способствовать, чтобы не только Германия, но и другие страны оказали содействие. В этом вопросе важно, чтобы Украина, Одесса не самостоятельно боролись, а была поддержка компетентных органов других стран», сказала г-жа Рот.

Мэр Одессы Геннадий  Труханов поблагодарил г-жу Рот за такую позицию и отметил, что Одессу уже поддержали практически все города-побратимы, что очень важно для нашего города в данном вопросе.

Клаудия Рот

Тпуханов и Марченко

Ранее министр культуры Италии Дарио Франческини выразил желание «немедленно» включить украинскую Одессу в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это, по его мнению, сможет уберечь уникальную архитектуру города от обстрелов со стороны россии.

Вопрос также обсуждался во время встречи одесского мэра с директором по вопросам Восточной и Центральной Европы Центра Либеральной Современности г-жой Марилуизой Бек.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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