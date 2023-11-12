Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снова господствует сильный ветер – последствия (фоторепортаж)

В Одессе снова господствует сильный ветер – последствия (фоторепортаж)

Как и прогнозировали синоптики, сегодняшний воскресный день, 12 ноября 2023 года, оказался в Одессе штормовым: сейчас в городе довольно ветрено. И уже имеются последствия в виде традиционного деревопада.

По информации мэрии города, коммунальные службы устраняют последствия непогоды. Одесситов призывают ограничить передвижение по улицам.

В Одессе ветер

По состоянию на 11:00 известно о 10 поваленных ветром деревьях.

Деревопад в Одессе, 12 ноября 2023

В Одессе падают деревья

Кроме того, как пишут местные Телеграм-каналы, на Черемушках сухой тополь упал на балкон пятиэтажки по улице Героев Крут, 8а. К счастью, никто не пострадал.

В Одессе дерево упало на пятиэтажку

А на улице Академика Королева старый тополь, который упал на улице, разбил прицеп и МАФ.

В Одессе дерево разбило МАФ

Последствия деревопада в Одессе, ул. Королева

Напомним, на сегодняшний день, 12 ноября, в Одессе и области было объявлено штормовое предупреждение. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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