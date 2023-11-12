В Одессе снова господствует сильный ветер – последствия (фоторепортаж)

По информации мэрии города, коммунальные службы устраняют последствия непогоды. Одесситов призывают ограничить передвижение по улицам.

По состоянию на 11:00 известно о 10 поваленных ветром деревьях.

Кроме того, как пишут местные Телеграм-каналы, на Черемушках сухой тополь упал на балкон пятиэтажки по улице Героев Крут, 8а. К счастью, никто не пострадал.

А на улице Академика Королева старый тополь, который упал на улице, разбил прицеп и МАФ.

Напомним, на сегодняшний день, 12 ноября, в Одессе и области было объявлено штормовое предупреждение. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 м/с.