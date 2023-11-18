В Одессе непогода: на Черноморского казачества упало дерево, а трамвай на Котовского сократил маршрут

По информации Патрульной полиции Одесской области, из-за сильных порывов ветра на улице Черноморского казачества на проезжую часть дороги упало дерево, заблокировав движение транспорта.

Сейчас движение транспорта по улице Черноморского казачества затруднено.

На месте происшествия работают все необходимые службы, движение транспорта осуществляется одной полосой.

Кроме того, трамвай №7, который ходит на поселок Котовского, изменил маршрут – сейчас он курсирует от Черноморки до Херсонского сквера и от Лузановки до улицы Паустовского.

Ранее синоптики предупреждали, что сегодня, 18 ноября, в Одессе и области ожидается сильный штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с.