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В Одесі неділя 21 квітня почалася з деревопаду (фото)

В Одесі неділя 21 квітня почалася з деревопаду (фото)

Цей недільний день, 21 квітня 2021 року, видався в Одесі непогожим та доволі вітряним. І, як водиться в подібних випадках, за вітром місто «відвідав» деревопад.

За даними одеської мерії, наразі відомо про 15 повалених дерев і великих гілок, але оскільки диспетчерська служба продовжує отримувати заявки, мабуть, ця цифра не є остаточною.

В Одесі дерево впало додому

В Одесі деревопад

Співробітники Комунального підприємства «Міськзелентрест» розпочали роботи з ліквідації наслідків негоди.

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В Одесі дерево впало на дорогу

  • Повідомляється, що тимчасово перекрито рух вулицею Приморською.
  • У районі Газового провулка дерево впало на дорогу, повністю перекривши проїзд.
  • По вулиці Владислава Бувалкіна, 5 (раніше Бочарова) дерево впало на автомобілі, а по вулиці Артилерійський, 2/10 дерево, що впало, перегородило вхід до будинку.
  • Також дерева та гілки повалені на Люстдорфській дорозі, вул. Гагаріна, 15, Чорноморського козацтва, 90, вул. Заболотного, 27.

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На місцях працюють комунальні служби.

Фото прес-служби Одеської міськради

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