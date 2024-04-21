В Одесі неділя 21 квітня почалася з деревопаду (фото)

Цей недільний день, 21 квітня 2021 року, видався в Одесі непогожим та доволі вітряним. І, як водиться в подібних випадках, за вітром місто «відвідав» деревопад.
За даними одеської мерії, наразі відомо про 15 повалених дерев і великих гілок, але оскільки диспетчерська служба продовжує отримувати заявки, мабуть, ця цифра не є остаточною.
Співробітники Комунального підприємства «Міськзелентрест» розпочали роботи з ліквідації наслідків негоди.
До уваги водіїв: де сьогодні в Одесі не проїхати
- Повідомляється, що тимчасово перекрито рух вулицею Приморською.
- У районі Газового провулка дерево впало на дорогу, повністю перекривши проїзд.
- По вулиці Владислава Бувалкіна, 5 (раніше Бочарова) дерево впало на автомобілі, а по вулиці Артилерійський, 2/10 дерево, що впало, перегородило вхід до будинку.
- Також дерева та гілки повалені на Люстдорфській дорозі, вул. Гагаріна, 15, Чорноморського козацтва, 90, вул. Заболотного, 27.
На місцях працюють комунальні служби.
Фото прес-служби Одеської міськради