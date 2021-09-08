В Одессе с виду приличные мать с отцом бьют малыша по поводу и без

В сети появились несколько видео из жилмассива «Радужный». На них видно, что родители малыша, которому на вид не более двух лет, сильно бьют его по пустячным поводам, которые никак не могут быть причиной рукоприкладства.

На первом ролике семья поднимается по ступенькам к подъезду. Взрослые прошли к дверям по лестнице, а мальчик по пандусу. И тут же получил от отца жестокую выволочку.

Второе видео показывает уже лифт дома. Ребенок тянется рукой к кнопке, но мать пресекает его попытку ударом. Да таким, что малыш падает на пол.

Эти записи жильцы дома передали в одесскую Службу по делам детей.

Общественный активист Зоя Мельник рассказала, что сейчас общественники пытаются разыскать эту семью. Дело в том, что никто из жильцов ома, где произошло избиение ребенка, не опознал людей на видео. Предполагают, что это квартиранты или отдыхающие, снявшие квартиру посуточно.

Поиски семьи, в которой жестоко обращаются с ребенком, продолжаются.

Совсем недавно “Одесская Жизнь” рассказывала подробности о другом инциденте с ребенком. Там мать ночевала на улице, на игровой площадке, с 2-х месячным младенцем.

Ранее мать третьеклассника частной школы в Крыжановке разместила в социальных сетях видео, на котором видно, как мальчика ударила учительница.

В июле этого года мы писали про отца, который довел до анорексии своего 16-летнего сына. Мужчина рассказал, что таким образом «лечил» ребенка от «порчи».

Видео Зои Мельник; фото “Весь Харьков”