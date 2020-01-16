Избиение мальчика в школе Одесской области: директор все отрицает, а полиция начала расследование

Мать третьеклассника частной школы в Крыжановке разместила в социальных сетях видео, на котором видно, как мальчика ударила учительница. Однако руководство школы отрицает факт избиения ребенка и сообщает о скверном поведении мальчика.

Объяснительную записку директора школы Оксаны Тихой опубликовала пресс-служба Одесской облгосадминистрации на своем Telegram-канале.

“Никакого избиения или нанесения вреда ученикам школы “Интерактив” не происходило”, – говорится в документе.

По словам директора, этот мальчик систематически нарушал дисциплину, кричал матом и дрался, оскорблял учителей и унижал детей. Из-за него якобы уволилась учительница, а со школой разрывали контракты родители других детей детей.

Кроме того, директор рассказала, что в начале года попросила мать мальчика перевести ребенка в другую школу. Но ответ женщина потребовала вернуть деньги за обучение и обвинила директора в неадекватном отношении.

Как сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области, по факту избиения мальчика начали досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, видео с наружных камер наблюдения об избиении ребенка попало в социальные сети и вызвало волну негодования. Однако сейчас это видео уже недоступно к просмотру.

Фото: Артем Виноградов

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