В Одессе ревнивец, чтобы насолить экс-супруге, поджег ее машину

Инцидент произошел на Фонтанской дороге. Там под припаркованное во дворе авто подложили самодельный горящий предмет.
Об этом сообщают в ГУНП в Одесской области.
47-летняя владелица машины вызвала спасателей, те оперативно потушили пожар. А полиция стала искать поджигателя, который сразу убежал.
Злоумышленника достаточно быстро нашли. Им оказался 37-летний бывший муж пострадавшей, родом из Черкасской области. Он не стал отрицать своей вины, признавшись, что выпил и решил отомстить экс-супруге из ревности.
Мужчину отправили в СИЗО, сообщив ему о подозрении. За умышленное повреждение имущества хулигану грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото: ГУНП в Одесской области
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