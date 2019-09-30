В Одессе ревнивец, чтобы насолить экс-супруге, поджег ее машину

Инцидент произошел на Фонтанской дороге. Там под припаркованное во дворе авто подложили самодельный горящий предмет.

Об этом сообщают в ГУНП в Одесской области.

47-летняя владелица машины вызвала спасателей, те оперативно потушили пожар. А полиция стала искать поджигателя, который сразу убежал.

Злоумышленника достаточно быстро нашли. Им оказался 37-летний бывший муж пострадавшей, родом из Черкасской области. Он не стал отрицать своей вины, признавшись, что выпил и решил отомстить экс-супруге из ревности.

Мужчину отправили в СИЗО, сообщив ему о подозрении. За умышленное повреждение имущества хулигану грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: ГУНП в Одесской области