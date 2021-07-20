В Одессе мужчина с двумя детьми ехал на электросамокате посреди оживленной улицы (видео)

Почти каждый день полиция и медики сообщают о несчастных случаях, приключившихся с водителями электросамокатов. Но беспечному одесситу все нипочем, даже здоровье и жизнь детей.

Опасность получить травму настолько велика, что проблему опасности этого вида транспорта рассматривают даже депутаты Верховной Рады.

И нет оправданий взрослому, который грузит на электросамокат двух детей и едет с ними по проезжей части с оживленным движением автомобилей.

Пусть даже медленно, пусть все водители автомобилей соблюдают правила дорожного движения. Самокаты опасны сами-по себе из-за своих технических особенностей. У них колеса маленького диаметра и наезд даже на небольшую неровность или трещину на дороге может привести к потере управления и падению человека.

Ранее ОЖ разбиралась в вопросе, решаема ли проблема электросамокатов.

Видео телеграм-канала XYDessa, фото FWNews