На Трассе здоровья запретили электросамокаты – а они там на каждом шагу

Пока в войне муниципальных властей с электросамокатам на Трасе здоровья побеждают самокаты.

Уже и с прокатчиками говорили, и запрещали, и патрули запускали, чтобы предупреждать, и даже штрафовать. Но взять там электросамокат по-прежнему не проблема.

Корреспондент «Одесской Жизни» прошелся по Трассе здоровья и засвидельствовал: то тут, то там эти двухколесные гаджеты стоят свободные, бери – не хочу. Да и людей на них ездит приличное количество, и запреты им не указ.

Что там самокаты – даже на скутерах умудряются пробираться, несмотря на запрещающие знаки.

«Одесская Жизнь» ранее опубликовала видео о том, как мужчина с двумя детьми ехал на электросамокате посреди оживленной улицы.