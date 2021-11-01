В Одессе ремонтируют дороги: где будет сложно проехать 1 ноября

Сегодня, в понедельник, 1 ноября 2021 года, во всех районах Одессы запланированы дорожные работы. Об этом сообщает управление дорожного хозяйства Одесского горсовета.

Ремонт дорог в Приморском районе Одессы

Продолжается капитальный ремонт:

ул. Преображенской;

ул. Черняховского.

Ведутся работы по капремонту тротуара на:

ул. Пастера, 3, 5, 9, 56;

ул. Троицкой, 49/51;

ул. Троицкой (нечетная сторона на участке от ул. Преображенской до Александровского проспекта).

Ремонт дорог в Малиновском районе Одессы

Капитально ремонтируют тротуары по:

ул. Святослава Рихтера, 148/2;

ул. Святослава Рихтера, 128-130.

Также укладывают плитку на ул. Прохоровской, 31.

Кроме того, здесь стартовали подготовительные работы к капремонту ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к.1 на ул. Центральный аэропорт) и капремонту тротуара на ул. Центральный аэропорт, 1-3.

Ремонт дорог в Киевском районе Одессы

Капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по:

ул. А. Невского, 45;

ул. Академика Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4;

ул. Толбухина (на участке от ул. Петрашевского до ул. Чубаевской).

Продолжается капитальный ремонт на:

ул. 16-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 61 на пр. Небесной Сотни);

ул. 17-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома №13/3 на ул. Ильфа и Петрова);

ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 на Люстдорфской дороге).

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Ремонт дорог в Суворовском районе Одессы

Текущий ремонт будет проводиться по следующим адресам:

ул. Героев обороны Одессы, 82;

ул. Крымская, 61, 63.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

Кстати, напомним, что в Одессе скоро не будут курсировать три трамвайных маршрута.