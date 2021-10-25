В Одессе ремонтируют дороги: адреса на 25 октября

Одесский бульвар Жванецкого: о сухом фонтане и сроках окончания ремонта (фото) Скоро исполняется ровно год, как в Одессе начался ремонт второй части бульвара Жванецкого. Что изменилось с тех пор? Где будет находиться обещанный сухой фонтан и когда ожидать окончания ремонта? ПОДРОБНЕЕ

Ремонт на Черняховского: что запланировано и что не так (фото) В Одессе продолжается реконструкция улицы Черняховского. Многое уже сделано, но еще далеко не все. Тем не менее одесситы уже оценивают результаты работы и делятся своими впечатлениями в социальных сетях. Одни высказывают недовольство, другие, наоборот, – радуются переменам. ПОДРОБНЕЕ