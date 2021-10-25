В Одессе ремонтируют дороги: адреса на 25 октября

Сегодня, в понедельник, 25 октября, в Одессе продолжится ремонт дорог, из-за чего на ряде улиц может быть затруднен проезд.
По данным управления дорожного хозяйства Одесского горсовета работы будут вестись по таким адресам:
Ремонт дорог в Приморском районе Одессы
В Приморском районе продолжается капитальный ремонт:
- ул. Преображенской;
- ул. Черняховского;
- также ведутся работы по капремонту тротуара на ул. Пастера, 3, 5, 9, 56 и
- ул. Троицкой, 49/51.
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Ремонт дорог в Малиновском районе Одессы
Капитально ремонтируют тротуары на:
- ул. Святослава Рихтера, 148/2;
- ул. Святослава Рихтера, 128-130;
- укладывают плитку на ул. Прохоровской, 31.
Кроме того, начались подготовительные работы к капремонту ул. Центральный аэропорт с изменением организации дорожного движения (на участке от Овидиопольской дороги до дома № 2, к.1 на ул. Центральный аэропорт) и к капремонту тротуара по ул. Центральный аэропорт, 1-3.
Текущий ремонт будет проводиться на:
- ул. Житомирской;
- ул. Бабеля.
Ремонт дорог в Киевском районе Одессы
Капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по:
- ул. А. Невского, 45;
- ул. Ак. Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4;
- ул. Толбухина (на участке от ул. Петрашевского до ул. Чубаевской).
Также продолжается капитальный ремонт на:
- ул. 16-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 61 на просп. Небесной Сотни);
- ул. 17-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 13/3 на ул. Ильфа и Петрова);
- ул. 6-я Линия 6-й ст. Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома № 158/4 по Люстдорфской дороге).
Ремонт дорог в Суворовском районе Одессы
Текущий ремонт будет проводиться по:
- ул. Известковой;
- Балтской дороге/ул. Долинской.
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