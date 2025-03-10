Чем опасны батарейки
Согласно исследованиям специалистов, одна пальчиковая батарейка загрязняет 20-25 кубометров земли или 400 литров воды. Содержит она целый «букет» тяжелых металлов. После разрушения корпуса батарейки они попадают в почву, грунтовые воды. И разносятся на километры — в водоемы, используемые для водоснабжения, на поля, где выращивают сельхозкультуры. А в результате проникают в организм человека.
- Свинец, накапливаясь, поражает почки, нервную систему, костные ткани.
- Кадмий вредит почкам и легким.
- Ртуть пагубно влияет на нервную систему и мозг.
- Никель и цинк могут вызвать дерматит.
- Щелочной электролит, входящий в состав батареек, не лучшим образом сказывается на коже и слизистых оболочках.
Как утилизируют батарейки
Чтобы защитить окружающую среду и человека от негативных последствий, использованные батарейки необходимо правильно утилизировать. Но в Украине нет заводов по их переработке.
И для решения этой проблемы украинские экоактивисты создали общественную организацию «Батарейки, сдавайтесь». Свои пункты приема они разместили в сети известных компаний. Сотрудничество общественного проекта и бизнеса заключается в том, что от реализации новых батареек финансируется утилизация старых. Ведь за их переработку надо платить. И определенный процент от продажи батарейки, допустим, в «Сильпо», направляется на утилизацию тех, что уже отработали.
Еще до войны экоактивисты наладили партнерство с заводом по переработке батареек в Румынии. Не смогло помешать проекту даже широкомасштабное вторжение РФ. Отныне батарейки отправляют параллельно на несколько заводов в Европе. В отправления команда «Сільпо» кладет GPS-трекер, который позволяет отследить их путь до завода.
Где батарейки принимают
В Одессе такие пункты приема батареек расположены во всех супермаркетах торговых сетей
- «Сильпо»,
- «Комфи»,
- «Эпицентр»,
- «Новая линия»,
- «Иск»,
- АЗК WOG.
Контейнеры для их сбора установлены возле касс. На них изображены животные и голограмма «Гарантированная переработка».
За один раз можно сдать не более 50 батареек. Если их накопилось больше, следует обратиться к экоактивистам движения «Батарейки, сдавайтесь» по телефонам: (099) 311-67-96; (097) 168-55-76.
Какие батарейки можно сдавать
Сдать на утилизацию можно любые типы батареек:
- пальчиковые,
- таблетки,
- повербанки,
- батареи от телефонов и ноутбуков.
Нельзя сдавать:
- ртутные лампы и градусники,
- электронику и электронные сигареты,
- большие аккумуляторы для автомобилей.
Осторожно, мошенники!
Пункты приема использованных батареек можно увидеть и на других локациях города. Но, к сожалению, не все компании, которые их собирают, обеспечивают надлежащую переработку. Вместо этого сданные батарейки или их часть нелегально захоранивают на полигонах, оставляют на отдаленных складах или даже выбрасывают в реки и лесопосадки.
О таких ядовитых свалках нередко информирует Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. Но виновников, к сожалению, не всегда удается найти. Как считают участники экологического движения, выбрасывают батарейки компании, которые хотят выглядеть «зелеными» в глазах своих клиентов.
Таким, по их мнению, больше доверяют. Но поскольку за переработку надо платить, батарейки нелегально захораниваются на полигонах бытовых отходов или выбрасываются в местной посадке. Поэтому, если вы действительно хотите защитить окружающую среду от очередной порции токсичных веществ, сдавать использованные батарейки необходимо только в пунктах компаний, сотрудничающих с экоактивистами.
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