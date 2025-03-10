Чем опасны батарейки

Согласно исследованиям специалистов, одна пальчиковая батарейка загрязняет 20-25 кубометров земли или 400 литров воды. Содержит она целый «букет» тяжелых металлов. После разрушения корпуса батарейки они попадают в почву, грунтовые воды. И разносятся на километры — в водоемы, используемые для водоснабжения, на поля, где выращивают сельхозкультуры. А в результате проникают в организм человека.

Свинец, накапливаясь, поражает почки, нервную систему, костные ткани.

Кадмий вредит почкам и легким.

Ртуть пагубно влияет на нервную систему и мозг.

Никель и цинк могут вызвать дерматит.

Щелочной электролит, входящий в состав батареек, не лучшим образом сказывается на коже и слизистых оболочках.

Как утилизируют батарейки

Чтобы защитить окружающую среду и человека от негативных последствий, использованные батарейки необходимо правильно утилизировать. Но в Украине нет заводов по их переработке.

И для решения этой проблемы украинские экоактивисты создали общественную организацию «Батарейки, сдавайтесь». Свои пункты приема они разместили в сети известных компаний. Сотрудничество общественного проекта и бизнеса заключается в том, что от реализации новых батареек финансируется утилизация старых. Ведь за их переработку надо платить. И определенный процент от продажи батарейки, допустим, в «Сильпо», направляется на утилизацию тех, что уже отработали.

Еще до войны экоактивисты наладили партнерство с заводом по переработке батареек в Румынии. Не смогло помешать проекту даже широкомасштабное вторжение РФ. Отныне батарейки отправляют параллельно на несколько заводов в Европе. В отправления команда «Сільпо» кладет GPS-трекер, который позволяет отследить их путь до завода.

Где батарейки принимают

В Одессе такие пункты приема батареек расположены во всех супермаркетах торговых сетей

«Сильпо»,

«Комфи»,

«Эпицентр»,

«Новая линия»,

«Иск»,

АЗК WOG.

Контейнеры для их сбора установлены возле касс. На них изображены животные и голограмма «Гарантированная переработка».

За один раз можно сдать не более 50 батареек. Если их накопилось больше, следует обратиться к экоактивистам движения «Батарейки, сдавайтесь» по телефонам: (099) 311-67-96; (097) 168-55-76.

Какие батарейки можно сдавать

Сдать на утилизацию можно любые типы батареек:

пальчиковые,

таблетки,

повербанки,

батареи от телефонов и ноутбуков.

Нельзя сдавать:

ртутные лампы и градусники,

электронику и электронные сигареты,

большие аккумуляторы для автомобилей.

Осторожно, мошенники!

Пункты приема использованных батареек можно увидеть и на других локациях города. Но, к сожалению, не все компании, которые их собирают, обеспечивают надлежащую переработку. Вместо этого сданные батарейки или их часть нелегально захоранивают на полигонах, оставляют на отдаленных складах или даже выбрасывают в реки и лесопосадки.

О таких ядовитых свалках нередко информирует Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. Но виновников, к сожалению, не всегда удается найти. Как считают участники экологического движения, выбрасывают батарейки компании, которые хотят выглядеть «зелеными» в глазах своих клиентов.

Таким, по их мнению, больше доверяют. Но поскольку за переработку надо платить, батарейки нелегально захораниваются на полигонах бытовых отходов или выбрасываются в местной посадке. Поэтому, если вы действительно хотите защитить окружающую среду от очередной порции токсичных веществ, сдавать использованные батарейки необходимо только в пунктах компаний, сотрудничающих с экоактивистами.

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