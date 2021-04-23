Гаражи против высоток: земельный передел и 500 авто «без крыши»

Под снос в Одессе могут пойти около 500 гаражей. «Одесская жизнь» разбиралась, почему гаражному товариществу не позволяют оформить документы?

Ради развития международного аэропорта городские власти Одессы решили снести гаражи, расположенные в его окрестностях. Участникам гаражных товариществ «Чайка», «Вираж» и «Сокол» предложили перенести свои гаражи на другие земельные участки. Это компромиссное решение в какой-то мере успокоило владельцев тамошних сооружений.

Тем временем в поле зрения «Одесской жизни» попал еще один потенциальный очаг гаражной напряженности. Под снос могут пойти еще около полутысячи гаражей, принадлежащих одесситам.

Земельный передел

С руководителем гаражного товарищества «Комби-2», расположенного в районе улицы Сахарова, мы связались в тот день, когда должно было состояться судебное заседание. Товарищество через суд пытается заставить Фонтанскую ОТГ выполнить свои обязанности и дать разрешение на подготовку технической документации. Да, гаражи, выходящие на улицу Сахарова и со всех сторон окруженные небоскребами, на самом деле находятся не в Одессе, а в маленьком селе Лески. Это село нынче входит в состав Фонтанской ОТГ. А та никак не выдаст разрешение на разработку технической документации, необходимой для нормальной работы и дальнейшего благоустройства территории.

«Там не ваша земля — по генплану застройки микрорайона стоянка отсутствует», — такой ответ руководитель товарищества Игорь Дегодий получил в свое время в Фонтанской ОТГ. В чем вскоре и сам убедился.

— У них на сайте я нашел генплан застройки микрорайона, там действительно на нашей стоянке уже размещены высотные дома, — рассказал председатель.

Игорь Дегодий возглавил товарищество в 2018 году. В течение только того года там поменялось пять начальников. Игорь Дегодий говорит, что предшественники не оставили ему практически никаких документов — все бумаги пришлось восстанавливать. Он допускает, что часть бумаг пропала, возможно, не по простой халатности предшественников, а вследствие сговора с лицами, заинтересованными в сносе гаражей под будущую застройку. В частности, исчез госакт на постоянное пользование землей. Второй экземпляр должен был находиться в Крыжановском сельсовете («столичном» для Лесков). Но «чудесным образом» он тоже, очень своевременно, исчез. А часть земли, на которой расположены гаражи, ОТГ уже продала частникам.

— Они хотят установить МАФы вдоль фасадной части нашей территории, — говорит Игорь Дегодий.

И он даже готов уступить эту золотую полоску в обмен на неудобья, но при гарантии получения всех необходимых документов.

250 тысяч

автомобилей

ежедневно передвигаются по Одессе.

На четыре одессита сейчас приходится один автомобиль. Многие авто хранятся на обочинах дорог, во дворах домов и не приспособленных для хранения авто участках. Застройка увеличивает число потенциальных автолюбителей, попутно сокращая возможности хранения их машин.

Битва за гараж

Андрей владеет гаражом в «Комби-2» еще с 1989 года — «тогда здесь было с десяток гаражей». Сейчас около 500. Он вспоминает, что нынешняя ситуация — это не первый заход рейдеров на стоянку. Еще в 2000-м ею пытался завладеть в счет долгов один из нардепов. Суды длились около трех лет. В 2012-м подозрительно надолго товарищество отключали от электричества.

— Это были терки с «Зеленым мысом» (местный жилой комплекс. — Прим. ред.). «Зеленый мыс» пытался наступать, делал нам всякие подлости, чтобы продолжить строительство. А с другой стороны наступал коттеджный поселок «Академический» — хотел у нас забрать землю. К счастью, как только техника заезжала — у нее почему-то горели колеса. Для противодействия захвату по одному звонку собиралось 50-60 человек, — вспоминает Андрей.

В случае масштабного противостояния сегодня, по словам кооперативщиков, могут собраться и 500 человек. Владельцы гаражей настроены отстаивать свое имущество. Вариант откупа от них особо не рассматривается.

— Лично мне терять здесь место — не интересно, — говорит Андрей. — Те, кто хотели потерять, — они уже продали и ушли.

— Для кого-то гараж — это просто чтобы машину поставить, а для кого-то еще и место, где можно заняться любимым делом, помастерить и пообщаться, — поддерживает еще один участник товарищества, Дмитрий. — Гараж для них — это не только место хранения автомобиля, — это еще и способ жизни.

Кстати, в товариществе «Комби-2» неожиданными союзниками «гаражников» оказались экологи. По их выкладкам, земля там не приспособлена для масштабного строительства из-за высокого уровня грунтовых вод и неустойчивости пород. Однако не похоже, чтобы там эти обстоятельства кого-то останавливали. А если такого надежного прикрытия, как «несъедобность», у гаражного сообщества нет, то остается полагаться только на безупречность документов и протестный потенциал владельцев гаражей.

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Что говорят в сельсовете?

За два года Крыжановский сельсовет так и не дал ОО «Комби-2» разрешение на разработку документации, необходимой для работы товарищества. Ситуация не изменилась и после ., в ходе которой полномочия перешли к Фонтанской ОТГ.

Когда мы обратились за комментарием в Фонтанский сельсовет, нас почему-то сразу, еще в приемной, переадресовали к землеустроителям. Хотя мы специально отметили, что иск адресован именно руководству ОТГ. Землеустроители, вполне ожидаемо, отправили нас обратно — в приемную ОТГ. Правда, попутно они отметили, что ответ по этой теме можно получить только после письменного официального запроса.

Впрочем, уже сейчас позиция местных властей довольно четко отражена в ответах на многочисленные запросы «Комби-2».

На сессии, состоявшейся в июле 2019 года, отказали в разрешении на разработку техдокументации по установлению границ участка на основании того, что «проект решения по результатам проведенного голосования депутатским корпусом не поддержан». В августе 2020-го отказ мотивировали уже тем, что товарищество, по мнению сельсовета, «несанкционированно установило металлическую ограду на захваченном земельном участке».

То есть ситуация вгоняется в замкнутый круг — чтобы знать, куда перенести забор, надо знать границы участка, определить же границы участка можно только после переноса забора. Просто снести его гаражники не хотят. Боятся, что МАФы тогда залезут на территорию товарищества.

Отсутствие у сельсовета экземпляра госакта на право постоянного землепользования, выданного «Комби-2» в 2001 году, объяснили так: «Сегодня в Крыжановском сельсовете не сохраняется экземпляр госакта». На фоне первых выборов в руководящие органы Фонтанской ОТГ товариществу посулили решить вопрос с оформлением земли. Однако, по сути, включили в повестку «вопрос о рассмотрении возможности рассмотреть вопрос» — то есть ничего конкретного.

По закону же, орган местной власти должен в течение месяца дать согласие или мотивированный отказ относительно разрешения на изготовление техдокументации. С Крыжановки-Фонтанки приходили только отказы. Их мотивированность «Комби-2» сейчас оспаривает в суде.

Откуда «Комби»?

Первые гаражи на этом месте начали появляться еще в конце 80-х. По сути, тогда они представляли собой стихийную застройку в районе колхозного коровника. К концу 90-х начался переход на цивилизованные нормы. Появился договор аренды с ООО «Колос». А уже в сентябре 1999 года Общественная организация «Товарищество по совместной охране транспортных средств «Комби-2» было официально зарегистрировано.

Сейчас членами товарищества являются 540 автолюбителей. В 2001 году Крыжановский сельсовет на своей сессии выделил этому гаражному товариществу земельный участок площадью 3,5 гектара в постоянное пользование. Копия решения, как и копии госакта на постоянное пользование землей, есть в областном архиве. Загвоздка — в отсутствии оригинала.

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