В Одессе растет число электронных табло на остановках (видео, фоторепортаж)

В Одессе продолжают устанавливать электронные табло на остановках общественного транспорта.
По сообщению мэрии, специалисты коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» уже установили три электронных табло на 5-й станции Большого Фонтана, Люстдорфской дороге («Красный Крест» и 1-й станции Фонтана). Все табло уже работают.
Электротабло сообщает о времени прибытия городского транспорта на данную остановку, что позволяет пассажирам удобнее планировать свои действия.
На сегодняшний день в Одессе функционируют уже 11 таких табло.
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