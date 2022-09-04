В Одессе появились новые электронные табло на остановках электротранспорта

КП «Одесгорэлектротранс» продолжает системную работу по улучшению информирования пассажиров на остановочных комплексах.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Транспортники рассказали, что на днях специалистами «Одесгорэлектротранспорта» были смонтированы и уже работают три электронных табло:

на 5-й Станции Фонтана;

на остановке «Красный крест» (Люстдорфская дорога);

на 1 станции Люстдорфской дороги.

Табло извещают тех, кто ожидает транспорта, когда вагон того или иного маршрута прибудет на данную остановку. Это позволяет пассажирам планировать свои действия.

Подобная работа будет продолжена.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что городские власти намерены оснастить одесские остановки электронными табло с расписанием.

Отметим, что первое информационное табло городского транспорта в Одессе появилось еще в 2018 годы. Мы рассказывали, где и почему его установили.

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Фото: КП «Одесгорэлектротранс»