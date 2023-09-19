В Одессе расширят зону, находящуюся под защитой ЮНЕСКО

На 45-й cессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), было объявлено о расширении границ объекта всемирного наследия «Исторический центр Одессы».

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В сообщении говорится, что летом 2023 года украинская сторона во исполнение решения 18-й внеочередной сессии Комитета ЮНЕСКО предложения по новым границам «Исторического центра Одессы» направила свое предложение по установлению границ центра города, которые будут находиться под защитой ЮНЕСКО. Охранную зону планировали расширить в пределах улиц Торговой, Ковальской, Успенской и Лидерсовского бульвара.

Однако эксперты IКОМОС (Международный совет по охране памятников и исторических мест), на мнение которых возлагаются руководящие органы ЮНЕСКО, настаивают на расширении границ «Исторического центра Одессы». Они руководствуются двумя документами — Историко-архитектурным опорным планом 2008 года и Генеральным планом Одессы 2015 года. По этим планам под охранную зону должна попасть часть города в пределах улиц Старопортофранковской, Пантелеймоновской, Леонтовича и Лидерсовского бульвара.

Графические материалы с обозначением новых расширенных границ объекта всемирного наследия «Исторический центр Одессы» будут направлены украинской стороной в Центр всемирного наследия в ближайшее время, —

сообщили в мэрии.

Напомним, что включение исторического центра Одессы в Список ЮНЕСКО предоставляет дополнительные юридические аргументы для сбора доказательств российской агрессии против культурного наследия города. Также город имеет возможность получить дополнительную техническую помощь для реализации мер по защите уникального наследия.

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