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В Одесі розширять зону, яка перебуватиме під захистом ЮНЕСКО

В Одесі розширять зону, яка перебуватиме під захистом ЮНЕСКО

На 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка відбулася в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), було оголошено про розширення меж об’єкта всесвітньої спадщини “Історичний центр Одеси”.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що влітку 2023 року українська сторона на виконання рішення 18-ї позачергової сесії Комітету ЮНЕСКО пропозиції щодо нових меж «Історичного центру Одеси» направила свою пропозицію щодо встановлення меж центру міста, які будуть знаходитись під захистом ЮНЕСКО. Охоронну зону планували розширити в межах вулиць Торгової, Ковальської, Успенської та Лідерсівського бульвару.

Сесія ЮНЕСКО

Однак експерти ІКОМОС (Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць), на думку яких покладаються керівні органи ЮНЕСКО, наполягають на більшому розширенні меж «Історичного центру Одеси». Вони керуються двома документами —  Історико-архітектурним опорним планом 2008 року та Генеральним планом Одеси 2015 року. За цими планами під охоронну зону має потрапити частина міста в межах вулиць  Старопортофранківської, Пантелеймонівської, Леонтовича та Лідерсівського бульвару.

Графічні матеріали з позначенням нових розширених меж об’єкта всесвітньої спадщини «Історичний центр Одеси» будуть направлені українською стороною до Центру всесвітньої спадщини найближчим часом, –

повідомили у мерії.

Нагадаємо, що включення історичного центру Одеси до Списку ЮНЕСКО надає додаткові юридичні аргументи для збору доказів російської агресії проти культурної спадщини міста. Також місто має можливість отримати додаткову технічну допомогу для реалізації заходів щодо захисту унікальної спадщини.

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