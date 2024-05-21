В Одесі намагаються утилізувати гори зіпсованого м’яса: що сталося

Побачивши третю фуру, що вивантажує зіпсоване м’ясо, місцеві мешканці викликали поліцію. Про це у facebook повідомив депутат Одеської обласної ради Февзі Мамутов.

За його словами, кілька днів тому росіяни потрапили по складу, де зберігалося м’ясо. Адміністрація фірми вирішила утилізувати зіпсований товар на міському сміттєзвалищі “Дальницькі кар’єри”, проте там дозволу не дали.

Читайте також: Головне сміттєзвалище Одеси повертається у міську власність

“І що ж вони придумали: поїхати та розвантажити у Вигодянській громаді, неподалік Одеси. Навіть прикопати землею планували”, – каже депутат.

Місцеві мешканці викликали поліцію. Все м’ясо знову завантажили у фури, які поїхали у “невідомому напрямку”.

“Звичайно, фірму залишати сам на сам з проблемою утилізації такої кількості сміття не можна. Бо ймовірно досвіду в подібному може і не бути. І це видно. Тому що вихід знайшли занадто шкідливий для людей”, – зазначив депутат.