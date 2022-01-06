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В Одессе пытались вскрыть себе вены две 12-летние одноклассницы, – соцсети

В Одессе пытались вскрыть себе вены две 12-летние одноклассницы, – соцсети

Сегодня ночью, 6 января, в Одессе пытались покончить с собой две 12-летние девочки – одноклассницы пытались вскрыть себе вены.

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Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесса INFO».

В свою очередь Телеграм-канал Xydessa приводит фрагмент сводки «из органов охраны здоровья»:

попытка суицида школьниц в Одессе

Как сообщается, инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел на улице Варненской. К счастью, девочкам вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас обе они пребывают в состоянии средней тяжести.

Причины такого поступка на данный момент неизвестны. Официальная информация по поводу произошедшего также пока отсутствует.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ноябре прошлого года в одесском лицее «Олимпиец» повесился 15-летний воспитанник. Тогда сообщалось, что погибший – из неблагополучной семьи и, к тому же, часто подвергался буллингу со стороны сверстников и старшеклассников лицея.

А в начале декабря в больницу угодила ученица одесской школы №35 – девочка отравилась антисептиком. Первоначально сообщалось, что антисептик подмешали в колу одноклассники девочки, однако позже директор учебного заведения заявил, что школьница выпила антисептик сама. Девочку удалось спасти.

Фото с Телеграм-канала «Одесса INFO»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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