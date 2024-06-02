В Одессе прозвучали взрывы: не исключен «прилет» баллистики (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Как пишут местные Телерам-каналы, в настоящее время на месте «прилета» вражеской ракеты виден столб дыма. Также сообщается, что были слышны не один взрыв, а два.

В то же время тревога продолжается, так как не исключаются повторные пуски.

«Одесчина, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» – призывает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Подробности на данный момент неизвестны.

«Одесская жизнь» продолжает следить за событиями.

ОБНОВЛЕНО:

в 12:18 был дан отбой воздушной тревоги.

Как сообщалось, в ночь на 2 июня противовоздушная оборона юга Украины уничтожила 16 ударных беспилотников «Shahed-136/131»: из них 11 в Николаевской и 5 – в Одесской областях.