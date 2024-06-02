В Одессе прозвучали взрывы: не исключен «прилет» баллистики (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня утром, в воскресенье, 2 июня 2024 года одесситы услышали сигнал воздушной тревоги. И уже через минуту прозвучал взрыв. Рашисты атаковали город баллистикой с территории временно оккупированного Крыма. Сообщается о «прилете».
Как пишут местные Телерам-каналы, в настоящее время на месте «прилета» вражеской ракеты виден столб дыма. Также сообщается, что были слышны не один взрыв, а два.
В то же время тревога продолжается, так как не исключаются повторные пуски.
«Одесчина, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» – призывает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Подробности на данный момент неизвестны.
«Одесская жизнь» продолжает следить за событиями.
ОБНОВЛЕНО:
в 12:18 был дан отбой воздушной тревоги.
Как сообщалось, в ночь на 2 июня противовоздушная оборона юга Украины уничтожила 16 ударных беспилотников «Shahed-136/131»: из них 11 в Николаевской и 5 – в Одесской областях.