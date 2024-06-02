Война, день 830: ночная «шахедная атака» и что не так с истребителями F-16

О чем информирует Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, количество боевых столкновений по всей линии возросло до 73. Больше всего боев произошло на Покровском направлении. В то же время захватчики не оставляют попыток «продавить» нашу оборону на Северском и Кураховском направлениях.

Кроме того, российские оккупанты продолжают терроризировать авиаударами Харьковскую область по всей ее территории. В частности, накануне агрессор нанес удар одним КАБ из района российского Белгорода по Харькову и Большим Проходам соответственно, три КАБа враг сбросил по Русской Лозовой, еще по одному КАБу – на Пятихатку и Чайковку, а по населенному пункту Ветеринарному ударил восемью неуправляемыми авиационными ракетами.

Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают вражеские попытки продвижения в глубину территории Украины, наносят оккупантам огневое поражение и истощают его по всей линии фронта.

В ночь на 2 июня враг атаковал «Искандером» и «шахедами»

В ночь на 2 июня 2024 года россияне атаковали Украину крылатой ракетой «Искандер-К» с территории оккупированного Крыма в направлении Харьковской области, зенитной управляемой ракетой С-300 из оккупированной Донецкой области и 25-ю ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed-131/136» с мыса Чауда (Крым), а также районов Ейска и Приморско-Ахтарска рф.

По информации Воздушных сил, удар отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения ВС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, также привлекались средства радиоэлектронной борьбы.

За ночь защитники украинского неба сбили 24 «шахеда» в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях.

Как уточняют в Силах обороны юга Украины, этой ночью противовоздушная оборона юга Украины уничтожила 16 ударных БпЛА «Shahed-136/131»: из них 11 в Николаевской и 5 в Одесской областях.

Помимо этого, за прошедшие сутки сбит разведывательный беспилотник «Supercam» и вражеский дрон неустановленного типа на Херсонском направлении, и БпЛА «Ланцет» на Николаевском.

Запад может ограничить использование Украиной истребителей F-16?

По данным американского Института изучения войны (ISW), западные страны могут ограничить Воздушным силам ВСУ использование истребителей F-16 для ударов по территории россии.

Так, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо отметил, что ВСУ смогут использовать бельгийские F-16 только на территории Украины – как подконтрольной, так и во временно оккупированных районах. По его словам, не понятно, позволит ли Брюссель использовать бельгийские самолеты для нанесения ударов по территории рф с украинского воздушного пространства.

В то же время министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен 31 мая заявила, что ее страна не выдвигала никаких ограничений на использование Украиной голландских истребителей F-16. По ее словам, Воздушные силы ВСУ могут использовать эти истребители «над или на территории россии», если Украина придерживается статьи 51 Устава ООН и международного гуманитарного права.

Статья 51 Устава ООН «позволяет одному государству-члену Организации Объединенных Наций защитить второе государство, которое также входит в состав ООН».

«Постоянные изменения в политике западных правительств по F-16 будут требовать от Киева отслеживать, какие истребители украинские войска могут, а какие не могут использовать для нанесения тех или иных ударов. Это усложняет способность Украины планировать и реализовывать военно-воздушные операции с использованием самолетов этой модели»,

– говорится в отчете ISW.

Потери врага: ВСУ бьют рекорды

По данным Генштаба, за сутки Силы обороны ликвидировали 1080 оккупантов. Потери техники следующее:

25 танков;

33 бронемашины;

49 артиллерийских систем;

1 РСЗО и 6 ПВО;

82 БПЛА;

38 крылатых ракет;

86 транспортных средств;

14 единиц спецтехники.

А по информации Минобороны Украины, ВСУ бьют все рекорды: только в мае этого года украинские военные ликвидировали 38 940 российских оккупантов, и это самый высокий месячный показатель с начала войны.