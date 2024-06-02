В Одесі пролунали вибухи: не виключено «приліт» балістики (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні вранці, у неділю, 2 червня 2024 року одесити почули сигнал повітряної тривоги. І вже за хвилину пролунав вибух. Рашисти атакували місто балістикою з території тимчасово окупованого Криму. Повідомляється про «приліт».
Як пишуть місцеві Телерам-канали, наразі на місці «прильоту» ворожої ракети видно стовп диму. Також повідомляється, що було чути не один вибух, а два.
У той самий час тривога триває, оскільки виключаються повторні пуски.
«Одещино, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – закликає голова Одеської ОВ Олег Кіпер.
Подробиці наразі невідомі.
«Одеське життя» продовжує стежити за подіями.
ОБНОВЛЕНО:
о 12:18 було дано відбій повітряної тривоги.