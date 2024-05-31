Мощный взрыв в Одессе: по городу нанесли ракетный удар (ОБНОВЛЕНО)

Мощный взрыв в Одессе: по городу нанесли ракетный удар (ОБНОВЛЕНО)

Вечером 31 мая 2024 года российские агрессоры атаковали Одессу ракетой. Весь город слышал громкий взрыв и странный продолжительный звук после него, похожий на эхо. Рассказываем, что известно о очередной попытке россиян убить одесситов.

Сигнал тревоги раздался в 19:24 и уже через три минуты жители города услышали взрыв. Это свидетельствует о том, что враг применил баллистическую ракету, вероятно, Искандер. Это самое быстрое и мощное русское оружие.

Но сообщений о попадании после этого не последовало. Очевидцы опубликовали в телеграмм каналах фото тучки в небе, которые обычно появляются после сбития враждебных целей системами ПВО.

Хотя такое же облако наблюдали и после удара по одесской набережной ракете с кассетной боевой частью 29 апреля этого года. Тогда погибло много мирных жителей города, сгорело здание Международного гуманитарного университета.

Пока что было сбивание, не попала ли ракета и упала в море, пока неизвестно. 

Обновлено в 20:25

В местных пабликах появилось фото, позволяющее предположить, что это все же был удар ракеты с кассетной боевой частью. Об этом свидетельствуют следы от шрапнелей на береговых постройках. К счастью, враг промазал и взрыв случился на водой. Берега достигли только отдельные части заряда.

Это свидетельствует, что россия снова пытались убить как можно больше мирного населения, отдыхающего на побережье. И людей спасло только чудо.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и информировать своих читателей о ее развитии.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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