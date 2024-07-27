Война, день 885: что придумал враг на фронте и почему было громко в Рязани

О ситуации на фронте на утро 27 июля 2024

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения. Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, в том числе сбросил 117 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме этого, совершил 4636 обстрелов, из них 71 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Тихое, Глубокое, Веселое, Волчанские Хутора, Синьковка, Купянск-Узловой, Старица Харьковской области; Лиман, Северск, Часов Яр, Северное, Дружба, Александрополь, Новоселовка Первая, Ивановка, Красногоровка, Торецк, Лысичное, Желательное, Карловка, Верхнекаменское, Нью-Йорк, Украинский, Максимилиановка, Константиновка, Екатериновка Донецкой области; Малая Токмачка, Лобково, Гуляйполе, Каменское в Запорожье и Тягинка Херсонской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК «Бук».

Армия РФ измельчает наступательные операции по всему фронту, чтобы отвлечь ВСУ – аналитики

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), россия переходит к тактике измельчения наступательных операций с растяжением их на значительный участок фронта. Таким образом, российское командование рассчитывает поддерживать постоянное наступательное давление на всем фронте, чтобы не дать Силам обороны Украины перехватить инициативу на поле боя.

«Недавно российские военные расширили зону ответственности центральной группировки российских войск в Донецкой области, что свидетельствует о том, что военное командование рф отказалось от предыдущей задачи группировки, которая заключалась в том, чтобы действовать исключительно как оперативно-маневренная сила на Авдеевском направлении», – отмечается в материале ISW.

Защитники неба сбили ракету Х-59/69, дрон-разведчик и еще 11 беспилотников

По информации Воздушных сил, в ночь на 27 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области и четырьмя ударными беспилотниками (БпЛА) «Shahed» из Приморско-Ахтарска рф.

Все цели были уничтожены силами и средствами Сил обороны Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Кроме того, за прошедшие и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще 8 воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: 4 разведывательные БпЛА «Supercam», 1 ударно-разведывательный БпЛА «Форпост», 1 БпЛА (тип устанавливается) и 2 барражирующих боеприпаса «Ланцет».

Громко было в российской Рязани

Сегодня утром после прилета «неизвестных» беспилотников в российскую Рязань там раздались взрывы.

В Рязани расположен военный аэродром Дягилево и НПЗ. Местные сообщают в своих пабликах, что БпЛА сбивали на подлете к этим объектам. В минобороны россии же заявили, что сбили 7 беспилотников.

На аэродроме Дягилево во время последней активности стратегической авиации совершали посадку истребители Ту-95 и Ту-22.

Потери врага на утро 27 июля 2024

Всего за прошедшие сутки российские захватчик потеряли 1210 единиц.

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