В Одессе прошли обыски у «причастных» к бегству из страны нардепа Дмитрука

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Производство возбуждено по статье 332 УК Украины — содействие незаконной переправке лиц через госграницу.

По теме: Одесскому нардепу Дмитруку объявили подозрение после того, как он сбежал из страны Сейчас в Одессе работает следственно-оперативная группа ГБР, к которой привлечены также работники Центрального аппарата Бюро.

Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрениях.

Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.

Напомним, источники сообщают, что в настоящее время скандальный депутат Дмитрук уже отдыхает в Риме. В воскресенье он покинул территорию Молдовы из аэропорта Кишинев рейсом Кишинев – Рим.

На днях сам нардеп заявлял, что ему готовят подозрение. Он назвал это политическим преследованием и связывал якобы с тем, что он выступает против запрета русской церкви в Украине.