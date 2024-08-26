В Одессе прошли обыски у «причастных» к бегству из страны нардепа Дмитрука

ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком, которого подозревают в нападениях на граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
Производство возбуждено по статье 332 УК Украины — содействие незаконной переправке лиц через госграницу.
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Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.
Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрениях.
Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал.
Напомним, источники сообщают, что в настоящее время скандальный депутат Дмитрук уже отдыхает в Риме. В воскресенье он покинул территорию Молдовы из аэропорта Кишинев рейсом Кишинев – Рим.
На днях сам нардеп заявлял, что ему готовят подозрение. Он назвал это политическим преследованием и связывал якобы с тем, что он выступает против запрета русской церкви в Украине.