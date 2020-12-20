Парад троллейбусов в Одессе впервые прошел без пассажиров (видео)

В параде участвовали восемь машин, украшенных праздничной иллюминацией. Среди них также был первый одесский электробус. В сопровождении двух автомобилей патрульной полиции парад стартовал с разворотного кольца на улице Инглези. Троллейбусы двигались по маршруту №9: улица Космонавтов, Адмиральский проспект – улица Черняховского – проспект Шевченко, улица Канатная, улица Греческая, улица Ришельевская и в обратном направлении.

Из-за карантина мероприятие прошло без пассажиров, однако толпы людей наблюдали и фотографировали парад снаружи.

Напомним, что 19 декабря в Одессе торжественно зажгли главную новогоднюю елку города.

Фото и видео: Иван Мягченков