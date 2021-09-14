В Одессе прошел балетный гала-концерт на Театральной площади (фото)

11 сентября 2021 года на Театральной площади состоялся грандиозный балетный гала-концерт Classic&Modern «ОДЕССА. УКРАИНА. ЕВРОПА».

Об этом сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета.

Концерт проходил в рамках VI Международного фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

На сцене под открытым небом выступили ведущие солисты театров Украины и Европы, представив фрагменты из самых популярных балетов, современные балетные композиции на музыку украинских композиторов.

Апофеозом спектакля стала премьера «Болеро» Мориса Равеля в постановке Георгия Ковтуна с участием звезд одесского балета и приглашенных признанных балетных исполнителей мира.

Завершился концерт световым лазерным шоу.

VI Международный фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» проходит в рамках празднования 30-летия независимости Украины.

Проведение балетных концертов под открытым небом уже стало визитной карточкой фестиваля и его мощным демократическим месседжем.

Ранее “Одесская Жизнь” анонсировала open-air балет и сообщала подробности прошедшего концерта.

Также мы сообщали, что традиционный фестиваль “Бархатный сезон”, проводящийся в Оперном театре, в этом году посвящен 30-летию независимости Украины и будет особенно масштабным.

Фото с сайта Одесского городского совета