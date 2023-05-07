В Одессе пройдет дегустация вин из особого сорта винограда

В пятницу, 12 мая, в Одессе состоится второй специальный дегустационный конкурс «Лучший Одесский Черный 2023» в рамках программы VINNYTSIA WINE DAYS, посвященный популяризации локального сорта винограда «Одесский черный».

По информации организаторов, конкурс 2023 года является продолжением проекта Best Riedel glass for Odesa Black variety, который помог определить по методологии сенсорного анализа и авторской методике RIEDEL оптимальный бокал для локального вина Одесский черный/Odesa Black. Именно этот бокал будут использовать на конкурсе в 2023 году.

В Украине вино из сорта винограда «Одесский черный» выпускают более 40 производителей. И дегустационный конкурс Best Odesa Black направлен на продвижение бренда «украинское вино», формирование имиджа вина Одесский черный/Odesa Black как визитки украинского виноделия в мире по аналогии с Саперави (Грузия), Фетяска (Молдова), Мальбек (Аргентина), Карменер (Чили) ), Шираз (Австралия) и других.

Конкурс проходит в соответствии с Правилами международных конкурсов, а экспертная комиссия состоит из виноделов, сомелье и прочих специалистов.

Победителями конкурса станут участники, получившие самый высокий балл в категориях Гран-при, золотая и серебряная медаль. Торжественная церемония награждения победителя и участников проекта The Best Odesa Black 2023 (с приглашением прессы и общественности) пройдет 27 мая в рамках Vinnytsia Wine Days.

Место проведения конкурса – учебно-научная лаборатория сенсорного анализа ОНТУ Украина, Одесса, ул. Канатная, 112, к. Б-302.

Время проведения: 11:00-14:00 часов.

Напомним, перед Пасхой в Одессе переселенцы получили в качестве гуманитарной помощи авторское вино.

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Источник: fixygen.ua