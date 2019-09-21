Ваше здоровье: виноград улучшит состав крови

С давних времен в народной медицине виноград использовали при лечении разнообразных заболеваний. Целители применяли все части этого растения: корни, лозу, ягоды и даже виноградные усы.

Ягоды винограда обладают эффективными слабительными, общеукрепляющими, а также моче- и желчегонными свойствами. При их употреблении снижается кислотность желудочного сока, усиливается обмен веществ. Кроме того, они содействуют образованию кровяных телец и улучшают состав крови.

Если одну чайную ложку измельченных виноградных усов залить стаканом кипятка, настоять и употреблять по 1/4 стакана 4 раза в день, то таким настоем можно лечить почки и мочеполовую систему.

Сок из винограда рекомендуют людям с недостаточным весом тела, желудочно-кишечными заболеваниями, функциональными неврозами. Используют его и во время нефритов и болезней печени, при бронхиальной астме, функциональных заболеваниях сердца, гипертонии и гипотонии.

Порошком из сушеных листьев останавливают кровотечения. Водный настой или отвар листьев дают для полоскания больным ангиной. Измельченные листья можно прикладывать к гнойным ранам и язвам.

Обратите внимание

Противопоказаниями к лечению виноградом являются сахарный диабет, стоматит, гингивит, острый и хронический энтероколит, сердечная недостаточность, сопровождаемая отеками и повышенным давлением, хронический фарингит. Также нельзя употреблять много винограда при ожирении и в случае острых форм туберкулеза. Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом.

По материалам книги «Зеленая планета»

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