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В Одессе пройдет автопробег Дедов Морозов – каков их маршрут?

В Одессе пройдет автопробег Дедов Морозов – каков их маршрут?

В субботу, 25 декабря 2021 года, в Одессе состоится автопробег Дедов Морозов.

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Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, выезд участников автопробега запланирован на 16:00. По маршруту движения предусмотрены стоянки, во время которых можно будет пообщаться с участниками пробега и сфотографироваться с ними.

Маршрут автопробега Дедов Морозов в Одессе

16:00 – выезд;

  • ул. Разумовская, 19;
  • ул. Малая Арнаутская;
  • ул. Водопроводная;
  • Люстдорфская дорога;
  • ул. Космонавтов;
  • ул. Инглези;
  • пр. Небесной Сотни.

16:40-17:00 – стоянка-City Center

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  • пр. Ак. Глушко.

17:30-17:50 – стоянка – Золотой Дюк

  • ул. Львовская;
  • Фонтанская дорога;
  • ул. Посмитного.

18:30-18:50 – стоянка – Арка Аркадии

  • ул. Генуэзская;
  • пр. Шевченко;
  • ул. Пироговская (переулок);
  • ул. Мариинская;
  • ул. Канатная;
  • ул. Жуковского;
  • ул. Екатерининская;
  • площадь Екатерины.

19:20-19:40 – стоянка – Оперный Театр

  • ул. Ришельевская;
  • ул. Разумовская, 19.

20:00 – завершение автопробега.

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Фото: novyny.live

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Редакция ПРОФИЛЬ

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