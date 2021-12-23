В Одессе пройдет автопробег Дедов Морозов – каков их маршрут?

Без родителей и аниматоров: Минздрав установил правила школьных утренников, родители не рады Министерство здравоохранения Украины утвердило правила проведения новогодних утренников в школах и детсадах с целью снижения риска инфицирования COVID-19 в детских коллективах. Но эти правила пришлись по нраву далеко не всем. ПОДРОБНЕЕ

Одесские атланты теперь красуются на стиральных машинах (фотофакт) Одесские атланты на Греческой площади теперь получили (вероятно, подарок к Новому году) новую основу: их могучие торсы теперь установлены на… стиральных машинах. ПОДРОБНЕЕ