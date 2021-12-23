В Одессе пройдет автопробег Дедов Морозов – каков их маршрут?

В субботу, 25 декабря 2021 года, в Одессе состоится автопробег Дедов Морозов.
Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, выезд участников автопробега запланирован на 16:00. По маршруту движения предусмотрены стоянки, во время которых можно будет пообщаться с участниками пробега и сфотографироваться с ними.
Маршрут автопробега Дедов Морозов в Одессе
16:00 – выезд;
- ул. Разумовская, 19;
- ул. Малая Арнаутская;
- ул. Водопроводная;
- Люстдорфская дорога;
- ул. Космонавтов;
- ул. Инглези;
- пр. Небесной Сотни.
16:40-17:00 – стоянка-City Center
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- пр. Ак. Глушко.
17:30-17:50 – стоянка – Золотой Дюк
- ул. Львовская;
- Фонтанская дорога;
- ул. Посмитного.
18:30-18:50 – стоянка – Арка Аркадии
- ул. Генуэзская;
- пр. Шевченко;
- ул. Пироговская (переулок);
- ул. Мариинская;
- ул. Канатная;
- ул. Жуковского;
- ул. Екатерининская;
- площадь Екатерины.
19:20-19:40 – стоянка – Оперный Театр
- ул. Ришельевская;
- ул. Разумовская, 19.
20:00 – завершение автопробега.
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Фото: novyny.live