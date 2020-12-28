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Как стать Дедом Морозом для своего ребенка?

Как стать Дедом Морозом для своего ребенка?

Чтобы создать сказочную атмосферу и поздравить своих детей с наступающими новогодними праздниками,
необязательно тратиться на услуги ивент-агентств или покупать дорогой костюм. Стать сказочным персонажем
можно самостоятельно.

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Узнайте, о каком подарке мечтает ребенок

Самое важное в подготовке к празднику – это узнать, чего хочет ребенок и о чем он мечтает. Но нужно это правильно сделать, не вызвав подозрения у ребенка и сохранив веру в чудо. Например, сесть и написать письмо Дедушке Морозу, Санте или святому Николаю. Пусть ребенок напишет либо нарисует, о чем он мечтает, что хочет получить в подарок.

Костюм можно взять в аренду в праздничных агентствах или в костюмерных театрах. Стоит это от 300 гривен в сутки.

Стоит обратить внимание на полную комплектацию костюма: варежки и валенки – это неотъемлемая часть, а для детей и одна из самых важных, так как детки обращают внимание на все детали. Также позаботьтесь не только о бороде, но и парике. Если будет только шапка и борода – вас рассекретят.

Продумайте сценарий. С ним в наше время проблем быть не должно – гугл в помощь. Единственное, что потребуется, – это рассчитать время так, чтобы ребенку было максимально интересно. Детям до пяти лет хватит 20 минут, для деток постарше – 30-40 минут. Важно: во время поздравления расскажите, что вы наблюдали весь год за ребенком, похвалите за все победы, дайте возможность показать свои таланты.

Не забудьте про грим. Седые брови, красные щеки и нос будут просто необходимы. Белый карандаш для век и румяна либо красная помада – все, что понадобится.

Костюм Деда Мороза – своими руками

Понадобятся: белые и красные нитки, ножницы, клей, вата, синтепон, старые вещи, декорирующие элементы (новогодний дождик, бисер, бусы, стразы) и немного фантазии.

Если это святой Николай, то в его наряде сочетаются ярко-синий или нежно-голубой и белый цвета. У Санта-Клауса – красный костюм, состоит из брюк, рубашки, жилетки, короткого халата или даже пиджака. Дед Мороз одевается в красную шубу (халат), пояс или кушак, шапку, сапоги или валенки, рукавицы и держит посох в руках.

Сколько стоит вызвать новогодний праздник на дом?

Если вы сомневаетесь в своих творческих способностях, тогда можете нанять профессионального Деда Мороза, Санта-Клауса или святого Николая. Сегодня аренда персонажа в ивент-агентстве на 15 минут стоит от 650 до 1500 гривен, на 30 минут – от 950 до 5000 гривен. На стоимость услуги может влиять опыт работы актера, его востребованность, день и время суток мероприятия и дополнительные услуги, к примеру, подарок или мастер-класс.

Сказочных героев можно отыскать в рекламных объявлениях на улице или в интернете. Но лучше всего делать это в специальном агентстве, там вы получите бесплатную консультацию и сможете поинтересоваться отзывами и опытом работы организации. А в период пандемии это будет своего рода гарантия безопасности. Здесь следят за состоянием здоровья актеров и придерживаются правил карантина.

Где взять готовый костюм Деда Мороза?

Если нужных вещей нет, в помощь – магазины подержанной одежды или блошиный рынок. Также можно поискать наряд в интернете на OLX.ua, IZI.ua, «Шафа» (shafa.ua).

костюм деда мороза

Кстати, это касается не только вещей, но и готового костюма. Его можно приобрести по цене от 400 до 3000 гривен (зависит от качества), а вот вещи по отдельности выйдут до 100 гривен.

Также можно взять старую куртку или пальто и брюки другого цвета и попробовать покрасить их текстильным красителем – его стоимость от 15 гривен за тюбик. После вещи расшить мишурой и снежинками. Для пояса можно использовать шарф красного или белого цветов или обычный черный ремень. Белые манжеты для рукавов и брюк можно украсить синтепоном из старой подушки или игрушки. Также идеально подойдет медицинская вата – ее стоимость 4-7 гривен за 25 граммов.

Калькулятор новогоднего праздника

  • домашний костюм – 100 гривен;
  • текстильная краска – от 15 гривен;
  • медицинская вата – от 4 гривен;
  • мишура и новогодний дождик – от 5 гривен;
  • ткань – 20 гривен за метр;
  • калоши – от 80 гривен;
  • фольга – 20 гривен упаковка;
  • мешок – 4 гривны.

Итого, на самодельный костюм придется потратить около 250 гривен.

Ранее мы публиковали: Одесская резиденция Деда Мороза: какие желания загадывают горожане? (фото)

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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