Россияне ударили по Украине рекордным количеством дронов

По данным Воздушных сил, в ночь на 23 февраля 2025 года противник атаковал 267-ю ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Как отметил в соцсетях руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, это рекордное количество БпЛА за одну атаку с начала полномасштабной войны.

По состоянию на утро 23 февраля, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины успешно сбили 138 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

119 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий), три из них полетели в направлении Беларуси и еще один – назад в Россию.

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Одесщина, Полтавщина, Киевщина и Запорожье.

Россия нанесла удары по Кривому Рогу и Запорожью

Но это еще не все последствия вражеских атак.

Поздним вечером 22 февраля враг совершил ракетный удар по Кривому Рогу. Погиб мужчина. Еще один мужчина и четыре женщины получили ранения. На утро сегодняшнего дня в больнице остаются три человека, среди них 30-летняя женщина, которая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По информации местных СМИ, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура – дома, 6 легковых автомобилей, частично разрушено здание храма. Также взрывной волной задеты АЗС, здание пансионата для пожилых людей и предприятие.

Кроме того, в ночь на 23 февраля российская армия совершила атаку беспилотниками по Запорожью. В результате удара пострадала 53-летняя женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте попаданий возник масштабный пожар. Огонь охватил двухэтажный жилой дом и автомобиль, уничтожив 80 кв. м площади. Взрывная волна и обломки повредили соседние дома.

Кроме того, этой ночью российские дроны атаковали Киев. Пострадали здания и жилые дома в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах столицы.

Ожидать ли массированного удара по Украине в третью годовщину полномасштабной войны?

В Воздушных силах рассказали, ожидают ли массированного удара по Украине 24 февраля – третью годовщину с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Так, отвечая на вопрос о том, готовятся ли военные к большой атаке 24 февраля, руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что в Воздушных силах на протяжении последних трех лет ежедневно ожидают массированного удара РФ по Украине.

«Это то, что происходит всегда. Новый год, любая символическая дата для оккупанта или символическая дата для Украины, например, День независимости. Ожидать – мы уже ожидаем три года, день в день. Пережили разные ожидания, «Орешники» и так далее», – сказал он в интервью «Радио Свобода».

По его словам, надо быть готовыми. Он отметил, что каждая семья должна иметь план на случай экстренной ситуации.

В контексте российских атак по Украине Игнат отметил, что говорить о каком-то конкретном дне довольно трудно, ведь «Россия имеет свой четкий план, они имеют определенные объекты, по которым хотят ударить»:

«Они планируют свои удары в соответствии с замыслами стратегическими. Также учитывают различные факторы, даже погодные условия. Это тоже очень влияет сегодня на то, чтобы планировать удар в тот или иной регион».

РФ замедляет наступление, но укрепляет позиции

Протяженная семимесячная битва за Торецк иллюстрирует общий ход войны, которая приближается к третьей годовщине. Она демонстрирует, как Россия медленно, но упорно продвигается, несмотря на огромные потери, пишет издание The Telegraph.

В то же время украинские командиры считают, что, сдерживая россиян в таких городах, как Торецк, они наносят им такие потери, которые могут ослабить боевую мощь противника в долгосрочной перспективе.

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 81 авиаудара, сбросив 135 КАБ. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 47 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2785 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Моначиновка, Западное, Золочев и Дубовка Харьковской области; Константиновка, Иванополье, Славянск, Миролюбовка, Зверево, Покровск Донецкой области; Новопавловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Лобково, Зеленое, Варваровка и Степногорск Запорожской области; Херсон, Высокое, Тягинка, Казацкое и Дорожное Херсонской области.

Потери врага: до «праздника» 23 февраля не дотянули 1180 оккупантов

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, 15 районов сосредоточения личного состава и техники и два артиллерийских средства захватчика.

В общей сложности, информирует Генштаб, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили:

семь танков;

12 боевых бронированных машин;

54 артиллерийские системы;

одну РСЗО;

средство ПВО;

117 БпЛА оперативно-тактического уровня;

91 автомобиль и три единицы специальной техники оккупантов.

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