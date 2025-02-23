Сигнал повітряної тривоги прозвучав о 18:36. Моніторингові Телеграм-канали повідомили про загрозу застосування балістики з території тимчасово окупованого Криму.

Невдовзі стало відомо про запуск ракети (якої саме, поки що невідомо) і підвищену загрозу для Одеси (і знову Київський район, Таїрова), Чорноморська та Затоки.

Через кілька хвилин радари зафіксували ще одну швидкісну ціль – на Кароліно-Бугаз, а моніторингові пабліки повідомили про ціль на висоті 700 метрів і швидкості 500 км/год.

О 18:53 в Одесі прозвучали вибухи. Швидше за все, це спрацювала наша ППО, оскільки вже о 18:58 було дано відбій.

Проте, розслаблятися зарано: в районі Чорноморська був помічений дрон-розвідник (раніше повідомлялося про фіксацію подібного дрона в районі Південного), тому не виключені повторні запуски (тим більше, що 23 лютого – як-не-як сакральна для росіян дата).

Раніше у Повітряних силах розповіли, чи очікують масованого удару по Україні 24 лютого – третю річницю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.