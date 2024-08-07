В Одессе прогремел сильный взрыв – что это было

Как сообщили мониторинговые телеграм-каналы, причиной тревоги стал вражеский дрон-разведчик в акватории Черного моря, который двигался в направлении Одессы. Также очень высока угроза применения баллистики.

Позже спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук проинформировал: по разведдрону работает наше ПВО. И не исключено, что взрыв, который слышали одесситы – результат этой работы.

В то же время небезызвестный телеграм-канал «Николаевский Ванёк» сообщает, что дронов не один, а два: один «упал», но еще один остался.

Напоминаем, что такого рода разведка как правило ищет цели либо корректирует удары для баллистики. Поэтому тревогу лучше не игнорировать и пребывать в безопасных местах.

В настоящее время угроза не миновала. А вражеский разведчик, как сообщается, уходит в сторону Рыбаковки / Коблево.

Фото иллюстративное