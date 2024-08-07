В Одессе прогремел сильный взрыв – что это было

Вечером среды, 7 августа 2024 года, в Одесе и Одесской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. И уже спустя несколько минут горожане услышали звук взрыва.
Как сообщили мониторинговые телеграм-каналы, причиной тревоги стал вражеский дрон-разведчик в акватории Черного моря, который двигался в направлении Одессы. Также очень высока угроза применения баллистики.
Позже спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук проинформировал: по разведдрону работает наше ПВО. И не исключено, что взрыв, который слышали одесситы – результат этой работы.
В то же время небезызвестный телеграм-канал «Николаевский Ванёк» сообщает, что дронов не один, а два: один «упал», но еще один остался.
Напоминаем, что такого рода разведка как правило ищет цели либо корректирует удары для баллистики. Поэтому тревогу лучше не игнорировать и пребывать в безопасных местах.
В настоящее время угроза не миновала. А вражеский разведчик, как сообщается, уходит в сторону Рыбаковки / Коблево.
Фото иллюстративное