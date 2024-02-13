В Одессе проголосовали за самую романтичную звериную пару

Напомним, в начале февраля 2024 года Одесский зоопарк объявил традиционный конкурс «Пара года», посвященный Дню святого Валентина. Голосование за самую романтичную пару года проводилось на официальной странице зоопарка в Facebook.

В этом году за право называться самыми романтичными соревновались девять пар зверей и птиц. Среди них львы, верблюды, бараны, лебеди и гуси, фламинго, попугаи Корелла, утки и рыбы Цихлазомы.

По результатам голосования одесситов, победила пара овец. За них отдал голос 401 подписчик.

Награждение победителей пройдет 14 февраля в 12:00 в Одесском зоопарке.

В 2023 году победителями конкурса «Пара года» стали три пары животных. На первом месте с большим отрывом — пара белых львов. Второе место заняла пара енотов-полоскунов. За третье место боролись пара лам и белок, но белки вырвались в лидеры.